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Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı
İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler büyük bir hassasiyetle sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların yanısıra güvenlik güçleri de, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı kontroller yapıyor. Bu arada turistler de uyarılardan nasibini alıyor. Taksim Meydanı'nda turistlere drone'li maske denetimi yapıldı. Maskesini çenesine ve koluna takanlar uyarıldı. Polis maskesi olmayanlara maske verdi.