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Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı

'da koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler büyük bir hassasiyetle sürüyor. 'nın yürüttüğü çalışmaların yanısıra güvenlik güçleri de, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı kontroller yapıyor. Bu arada turistler de uyarılardan nasibini alıyor. 'nda turistlere 'li maske denetimi yapıldı. Maskesini çenesine ve koluna takanlar uyarıldı. Polis maskesi olmayanlara maske verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 16:33
Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı

Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı

Denetime İHA Büro ekibi de ile anons yaparak destek verdi.

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Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı

Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırdı.

Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı

Yanında maske olmayanlara polis maske verdi. Denetimlerin süreceği belirtildi.

Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı

Denetimler sırasında ilginç bir olay da yaşandı. 'dan alınan görüntüde maske takmadığı görünen , İngilizce olarak uyarılınca çok şaşırdı.

Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı
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Taksim'de turistler İngilizce uyarıyı duyunca çok şaşırdı
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