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Haberler Yaşam Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor? Bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 20:06

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında ? Bu akşam , saat kaça kadar açık?

29 Nisan 2021 Perşembe bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan tam kapanma sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Kısıtlama süresince en merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. genelgesi ile sokağa çıkma yasağı sürecinde market çalışma saatleri de belli oldu. Bu kapsamda; evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bugün , saat kaça kadar açık, sokağa çıkma yasağında gibi sorulara yanıt arıyorlar. Bu bakımdan; bugün marketler saat kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? Genelge ile detaylar netlik kazandı.

Tam kapanmada bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Kısıtlama öncesi evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapacak olanlar bu akşam , marketler saat kaça kadar açık, gibi pek çok soruya yanıt arıyor. tam kapanma genelgesinde market çalışma saatlerine de yer verildi. Buna göre; bu akşam marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında , , ,

Tam kapanmada bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın ikinci gününde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Tam kapanmada bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Tam kapanmada bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Tam kapanmada bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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