Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında semt pazarları kurulacak mı?

Türkiye'de iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında semt pazarlarının çalışma durumu gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında semt pazarları açık mı, kapalı mı, tam kapanmada semt pazarı kurulacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile tam kapanmada semt pazarları açık mı sorusu yanıt bulurken açık ve kapalı kurumlar listesi de duyuruldu.