Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

SON GÜNÜ 30 NİSAN 2021 CUMA GÜNÜ OLAN SGK PRİM BORÇLARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR MUAFİYET TANINACAK MIDIR?
İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.