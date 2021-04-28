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Haberler Yaşam Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:13

Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

süreci ile beraber birçok detay da araştırılmaya başlandı. Bunlardan birisi de SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi, tam kapanma süreci 29 Nisan akşamı başlıyor ve 17 Mayıs'ta sona erecek. SGK prim borçlarının ödemelerinin son günü ise 30 Nisan. Bu noktada, İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

Son dakika haberleri... Türkiye, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında sürecine geçiyor. Hâl böyle olunca, birçok konu yoğun olarak araştırılıyor. Bunlar arasında, tam kapanmada SGK prim borç ödemesi nasıl yapılacak, muafiyet var mı olarak dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığından bu konuyla ilgili olarak açıklama geldi. İçişleri'nin açıklaması ile, SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı sorusu netlik kazandı. İşte, yapılan o açıklama...

Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

SON GÜNÜ 30 NİSAN 2021 CUMA GÜNÜ OLAN SGK PRİM BORÇLARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR MUAFİYET TANINACAK MIDIR?

İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

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Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

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