Tam kapanmada SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı?

Son dakika haberleri... Türkiye, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçiyor. Hâl böyle olunca, birçok konu yoğun olarak araştırılıyor. Bunlar arasında, tam kapanmada SGK prim borç ödemesi nasıl yapılacak, muafiyet var mı olarak dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığından bu konuyla ilgili olarak açıklama geldi. İçişleri'nin açıklaması ile, SGK prim borçlarının ödenmesi için muafiyet var mı sorusu netlik kazandı. İşte, yapılan o açıklama...