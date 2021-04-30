Tam kapanmada toplu taşıma çalışacak mı? Bugün yasakta toplu taşıma çalışıyor mu? Tam kapanma şehir içi toplu taşıma durumu!

İSTANBUL'DA METROLAR ÇALIŞACAK MI?
Kısıtlama sürecinde zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için tam kapanma sürecinde metro çalışma saatleri düzenlendi. Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecektir. Yapılan düzenlemeler günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.
KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERECEK HATLAR:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERMEYECEK HATLAR:
Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlar hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarda işletme başlayacaktır.
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.