Tam kapanmada toplu taşıma çalışacak mı? Bugün yasakta toplu taşıma çalışıyor mu? Tam kapanma şehir içi toplu taşıma durumu!

29 Nisan-17 Mayıs arası ülke genelinde tam kapanma kararı alındı. Bu süre zarfında çalışma izin belgesi bulunan vatandaşlar işe gitmeye devam edecek. Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? sorusu da bu nedenle araştırılıyor. İşe giderken toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar "Yasakta toplu taşıma çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Marmaray çalışıyor mu, yasaklarda metrobüs çalışıyor mu gibi sorular yasakta dışarı çıkma izni bulunanların merak ettikleri arasında yer alıyor. Toplu taşıma araçları ilk sefer ve son sefer saatleri açıklandı. İşte tam kapanmada metro, marmaray, metrobüs ve İETT çalışma saatleri 2021.