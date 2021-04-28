Tam kapanmada uçuşlar iptal mi? Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı olacak?

ŞEHİRLER ARASI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Önceki sokağa çıkma yasaklarında özel araçla şehirler arası seyahatler yasak saatlerinde gerçekleştirilemiyordu. Ancak zorunlu bir durum olduğunun belgelenmesi ile bu seyahatlere izin veriliyordu. Otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarıyla yasak saatlerinde de şehirler arası seyahat mümkündü. Bu durumun tam kapanmada da geçerli olacağı ve uçak hariç toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile hizmet vereceği duyuruldu. Ancak 29 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada şehirler arası uçuşlar iptal mi sorusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.