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Haberler Yaşam Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:04

Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

Bolu'da 78 canı hayattan koparan Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan her detay CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmalini gözler önüne serdi. Öyle ki otelin ruhsat almak için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvuru yaptığı itfaiye görevlilerinin de başvuruda otelin isminin yazması nedeniyle tüm otelin yangın güvenliğine uygunluk denetimi yaptığı belirlendi. Algılama sistemleri ve yangın alarmının yetersizliğinin de aralarında bulunduğu 8 eksikliğin tespitinin ardından verilen dilekçe ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni Başkan yardımcısı Sedat Gülener'in onayıyla geri çekildi! Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, ifadesinde o raporu hatırlayamadığını söyledi! İşte detaylar…

Halit TURAN
Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor. 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, 19 kişi tutuklandı. SABAH, tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener'in ifadesine ulaştı.

Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, 10 Aralık'ta Grand Kartal Otel içerisindeki kafe Mudurnu Enerji şirketine kiralandı. 12 Aralık'ta kiralayan şirket yerine Grand Kartal Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir tarafından 12 Aralık'ta kafeye ruhsat alınması için gerekli olan yangın güvenliği uygunluk raporu alınması için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvuru yaptı. Adrese Grand Kartal Otel yazılması nedeniyle 16 Aralık'ta otele gelen itfaiye görevlileri oteli denetledi.

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Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

ALGILAMA TESİSATI VE TAHLİYE ÇIKIŞI YETERSİZ

Bolu İtfaiyesi tarafından hazırlanan İnceleme ve Denetleme Kontrol Formunda otelin tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, binadaki acil aydınlatma, elektrik tesisatı, söndürme gereçleri talimatı, algılama sistemi ve yangın alarmı, paratoner, duman kontrolünün yetersiz olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra yangın çıkış kapılarının da mevzuata uygun olmadığı kaydedildi. Şirkete raporun bir örneği verilerek eksiklerin tamamlanması için 15 gün yasal süre verildi.

Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

15 günlük yasal süre verilmesine rağmen Bolu Belediyesine Grand Kartal otel yetkilileri bir dilekçe daha verildi. Dilekçede 12 Aralık'ta verilen "1548099" numaralı dilekçenin iptali istendi. 25 Aralık'ta Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener'in imzasıyla dilekçe iptal edildi.

Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

24 Aralık'ta ise bu kez Grand Otel içerisinde kiralanan kafe için yangın güvenliği uygunluk raporu için Bolu Belediyesine Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkan vekili İsmail Karagöz tarafından başvuru yapıldı. 28 Aralık'ta otel içindeki kafe itfaiye görevlileri tarafından denetlendi. 70 metre kare bağımsız alan için uygun raporu verildi. 2 Ocak'ta da raporu yine Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener onayladı.

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