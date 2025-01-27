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Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
13:04
Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!
Bolu'da 78 canı hayattan koparan Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan her detay CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmalini gözler önüne serdi. Öyle ki otelin ruhsat almak için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvuru yaptığı itfaiye görevlilerinin de başvuruda otelin isminin yazması nedeniyle tüm otelin yangın güvenliğine uygunluk denetimi yaptığı belirlendi. Algılama sistemleri ve yangın alarmının yetersizliğinin de aralarında bulunduğu 8 eksikliğin tespitinin ardından verilen dilekçe ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni Başkan yardımcısı Sedat Gülener'in onayıyla geri çekildi! Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, ifadesinde o raporu hatırlayamadığını söyledi! İşte detaylar…