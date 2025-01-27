Tanju Özcan’ın kuzeni o raporu hatırlayamadı: SABAH Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesine ulaştı!

24 Aralık'ta ise bu kez Grand Otel içerisinde kiralanan kafe için yangın güvenliği uygunluk raporu için Bolu Belediyesine Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkan vekili İsmail Karagöz tarafından başvuru yapıldı. 28 Aralık'ta otel içindeki kafe itfaiye görevlileri tarafından denetlendi. 70 metre kare bağımsız alan için uygun raporu verildi. 2 Ocak'ta da raporu yine Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener onayladı.