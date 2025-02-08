Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu "nüfus" konusunda uyardı! "Bu bir beka sorunu, Türkiye kabusa gidiyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de ikamet eden nüfusun, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi olduğunu açıkladı. 40 ilde düşüş görülürken, İstanbul'un nüfusunda 45 bin artış oldu.

TARİHÇİ YAZAR MSÜ REKTÖRÜ ERHAN AFYONCU, NÜFUSLA İLGİLİ ŞU DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU:

"Prut Savaşı'nda Rusları yendik. 1711'de biz Rusları yenerken bizim nüfusumuz 30 milyondu, Rusların nüfusu 16 milyondu. Osmanlı 140 bin asker çıkardı, Ruslar 60 bin asker çıkardı. 1877-78 93 harbi dediğimiz büyük bozguna gelince Ruslar 100 milyona ulaşmıştı, Osmanlı 26 milyondu. Ruslar 800 bin kişilik asker çıkardılar, biz 300 bin. 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde Rusya 175 milyona ulaştı, biz 22 milyonduk. Ruslar 11 milyonluk asker çıkardı biz 2 milyon 800 bin. Rusya'nın işgal ettiği yerlerden dolayı nüfusu arttı. Sanayii inkılabından dolayı çocuk ölümlerini azaltıyorlar.