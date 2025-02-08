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Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu "nüfus" konusunda uyardı! "Bu bir beka sorunu, Türkiye kabusa gidiyor"
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
16:11
Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu "nüfus" konusunda uyardı! "Bu bir beka sorunu, Türkiye kabusa gidiyor"
SABAH Gazetesi yazarı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki nüfus artış hızını değerlendirdi. "Ben iki yıldır şunu söylüyorum; Türkiye bir kabusa gidiyor." diyen Afyoncu, "Böyle giderse Türkiye ne olur? Ben açık ve net söyleyeyim; Anadolu'da yaşlı bir Türk nüfus olur. Kendisini toparlayamazsa da bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu çok ciddi bir risk. Bu bir beka sorunu. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu nüfustur" dedi.