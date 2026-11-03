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Tarihin en garip yıldırım vakaları: Öldükten sonra bile peşini bırakmadı!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 10:20
Tarihin en garip yıldırım vakaları: Öldükten sonra bile peşini bırakmadı!
Dün akşam İstanbul'da yaşanan şimşek fırtınaları ve Çamlıca Kulesi gibi devasa yapılara düşen yıldırımlar, tarihin dikkat çekici yıldırım vakalarını gündeme getirdi. Doğanın bu muazzam elektriksel gücünü pencerelerimizin arkasından hayranlıkla karışık bir ürpertiyle izlerken, insanlık tarihinin en tuhaf, gizemli ve "bu kadarı da olmaz" dedirten sayfaları akıllara geldi.