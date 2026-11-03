Tarihin en garip yıldırım vakaları: Öldükten sonra bile peşini bırakmadı!

Ancak bilimsel olarak çok acı bir hata yapıyorlardı: Kilise kuleleri bölgedeki en yüksek noktalardı ve çanları çalmak için kullanılan halatlar yağmur yüzünden sırılsıklam olup mükemmel bir iletkene dönüşüyordu.

Sadece Fransa'da 1753 ile 1786 yılları arasında, fırtınayı durdurmak için çan çalan 103 kilise görevlisi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Benjamin Franklin'in paratoneri icat etmesiyle bu ölümcül gelenek son buldu.