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Haberler Yaşam Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı
Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:49

Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Kavurucu sıcaklar hepimizde kötü etkiler yaratıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da 62 bin kişi sıcak dolaylı olarak hayatını kaybetti. Ülkemizde 50 dereceye varan sıcaklar artık gündem olmaktan çıkma konusunda. İklim değişikliği gerçekliği yüzümüze vurdu. Bundan 102 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sıcak hava dalgası, 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya nüfusunun 1.6 milyar kişiyle sınırlı olduğu noktada 2 bin insanın Kuzey Doğu ABD'de hayatını kaybetmesi, gerçekliği gözler önüne seriyor. 4 – 15 Temmuz 1911 arası soğuk havasıyla bilinen ABD'nin kuzeyinde sıcakların 40 dereceleri aşması, doğal felaketin ortaya çıkmasına neden oldu.

Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Tarihin en sıcak günlerinde bütün dünya bunalıma girerken, 1911 Temmuzunda ABD'de 2 bin kişi sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetmişti. Serinlemek için denize girip boğulanlar, nemden bunalıp intihar edenler, baygınlık geçirip hayatını kaybedenler… Tarihin en ölümcül sıcak hava dalgalarından biri olduğu kabul ediliyor.

Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

1911 SICAK HAVA DALGASI 2 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 – 15 Temmuz 1911 tarihinde yaşanan sıcak hava dalgası, tahmin edildiği üzere 2 bin kişinin hayatına mal oldu. Nispeten ABD'nin soğuk yerleri olarak bilinen New Hampshire ve Maine'de havanın 42 derecelere kadar çıkması, hazırlıksız yakalanan halkın sonu oldu.

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Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Temmuz aylarının başına kadar normal ilerleyen sıcaklıklar, 4 Temmuzla birlikte yerini kurak ve kavurucu havalara bıraktı. Sıcak havalar, bölgeyi soğutan Okyanus akıntılarını alaşağı ederken, sıcaklıkların sadece yarım saatte 11 derece yukarı çıkmasına neden oldu.

Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Pensilvanya ve Maine bölgeleri en çok etkilenen yerler olurken, birçok vatandaşın sıcaktan bayıldığı ve hastaneye kaldırıldığı raporlarda belirtiliyor. Hala Boston'ın en yüksek sıcaklığı olan 40 dereceye ulaştığı gün, 4 Temmuz 1911'dir. Okyanus akıntılarının soğuttuğu Maine, 41 dereceyle tarihindeki en yüksek sıcaklığı görmüştür.

Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Sıcak hava dalgası, yalnızca New York'ta 211 kişinin yaşamına son verdi. İnsanların nehir, göl ve okyanusa atlayıp intihara kalkıştığı gazetelerde yazmaktadır. Philadelphia'da 158 kişi, sıcak hava dalgaları yüzünden hayatını kaybetti. Kuzeydoğu kıyı kesiminde en az 200 kişinin sıcak havalarda serinlemek için yüzmeye çalışırken boğulduğu biliniyor.

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