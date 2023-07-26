Haberler Yaşam Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:49

Tarihin en sıcak gününde bunalırken… 102 yıl önce kavurucu sıcaklar Amerika’da binlerce kişinin canını aldı

Kavurucu sıcaklar hepimizde kötü etkiler yaratıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da 62 bin kişi sıcak dolaylı olarak hayatını kaybetti. Ülkemizde 50 dereceye varan sıcaklar artık gündem olmaktan çıkma konusunda. İklim değişikliği gerçekliği yüzümüze vurdu. Bundan 102 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sıcak hava dalgası, 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya nüfusunun 1.6 milyar kişiyle sınırlı olduğu noktada 2 bin insanın Kuzey Doğu ABD'de hayatını kaybetmesi, gerçekliği gözler önüne seriyor. 4 – 15 Temmuz 1911 arası soğuk havasıyla bilinen ABD'nin kuzeyinde sıcakların 40 dereceleri aşması, doğal felaketin ortaya çıkmasına neden oldu.