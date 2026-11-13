Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

Haftalık alışverişini daha hesaplı yapmak isteyenler için Tarım Kredi'nin kampanyalı ürünleri yeniden raflardaki yerini aldı. Çaydan süt ürünlerine, kavurmadan farklı temel gıda seçeneklerine uzanan aktüel listede öne çıkan fırsatlar, alışveriş planı yapan tüketicilerin ilgisini çekiyor.