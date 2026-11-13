Haberler
Galeri
Yaşam
Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi'de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:56
Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi'de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni aktüel fırsatları alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Çay, süt ve kavurma başta olmak üzere farklı ürünlerin bulunduğu kampanyada temel gıda ihtiyaçlarından mutfak alışverişine kadar pek çok seçenek dikkat çekiyor. Tarım Kredi aktüel 16 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları merak ediliyor.