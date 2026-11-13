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Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:56

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi'de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni aktüel fırsatları alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Çay, süt ve kavurma başta olmak üzere farklı ürünlerin bulunduğu kampanyada temel gıda ihtiyaçlarından mutfak alışverişine kadar pek çok seçenek dikkat çekiyor. Tarım Kredi aktüel 16 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları merak ediliyor.

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Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

Haftalık alışverişini daha hesaplı yapmak isteyenler için Tarım Kredi'nin kampanyalı ürünleri yeniden raflardaki yerini aldı. Çaydan süt ürünlerine, kavurmadan farklı temel gıda seçeneklerine uzanan aktüel listede öne çıkan fırsatlar, alışveriş planı yapan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Türk Kahvesi - 109,50 TL

Çay - 349 TL

Kadın ve erkek (keçe) terlik çeşitleri

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Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

2 L Zeytinyağı - 469 TL

Yoğurt - 155 TL

Kavurma - 379 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Tarım Kredi aktüel: Çay, süt, kavurma... Tarım Kredi’de 16 Kasım tarihine kadar geçerli fırsatlar

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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