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Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları
Giriş Tarihi: 01.03.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
23:02
Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları
Tarım Kredi indirim kataloğu 15 Mart'a kadar fiyatı sabitlenen ürünlerle gündemde. Kooperatif marketlerde Ramazan ayına özel fırsatların yanı sıra pek çok kategoride fiyat düşüşü gözlemleniyor. Deterjanlar, peynir çeşitleri, şarküteri, hurma ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Market aktüel fırsatları...