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Haberler Yaşam Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları
Giriş Tarihi: 01.03.2025 22:54 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:02

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

Tarım Kredi indirim kataloğu 15 Mart'a kadar fiyatı sabitlenen ürünlerle gündemde. Kooperatif marketlerde Ramazan ayına özel fırsatların yanı sıra pek çok kategoride fiyat düşüşü gözlemleniyor. Deterjanlar, peynir çeşitleri, şarküteri, hurma ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Market aktüel fırsatları...

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025 alışveriş yapacakların gündeminde. Süt ve süt ürünleri, bakliyat, tatlı çeşitleri gibi pek çok ürün indirim reyonlarında yerini aldı. Listeler hazırlanırken ürünleri kaçırmak istemeyenler marketin yolunu tutuyor. İşte, Tarım Kredi Market indirimleri:

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

TARIM KREDİ İNDİRİM KATALOĞU 1-15 MART 2025

Ramazan ayına özel fırsatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yerini aldı. İşte, indirimli ürünler:

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Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

Dana Kangal Sucuk 75 TL

10'Lu Yumurta 79 TL

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

Peyaz Peynir 140,90 TL

Peynir Çeşitleri 79.90 TL

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

Tereyağı 329 TL

Tost Peyniri 199 TL

Kaşar Peyniri 279 TL