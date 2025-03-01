Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025: Deterjanlar, peynir çeşitleri, hurma... İşte Tarım Kredi Market aktüel fırsatları

Tarım Kredi indirim kataloğu 1-15 Mart 2025 alışveriş yapacakların gündeminde. Süt ve süt ürünleri, bakliyat, tatlı çeşitleri gibi pek çok ürün indirim reyonlarında yerini aldı. Listeler hazırlanırken ürünleri kaçırmak istemeyenler marketin yolunu tutuyor. İşte, Tarım Kredi Market indirimleri: