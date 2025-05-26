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Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs'a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
10:08
Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs'a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...
Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs'a kadar geçerli kataloğu ile alışverişseverlerin gündeminde. Deterjanlar, atıştırmalıklar, bebek bezleri ve daha fazlası broşürde yerini aldı. Öte yandan haziran ayına kadar sürecek aktüel ürünler fırsatlarında da dolap, ayakkabılık, deterjan gibi çeşitler var. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market fırsatları: