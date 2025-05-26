Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs’a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

Tarım Kredi market indirimleri birbirinden farklı fırsatlarla yayında. 30 Mayıs tarihine kadar geçerli indirimlerin yanı sıra haziran ayına kadar satışta olacak aktüel ürünler de dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi kataloğunda indirimli ürünler listesi: