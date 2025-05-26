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Haberler Yaşam Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs'a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:08

Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs'a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs'a kadar geçerli kataloğu ile alışverişseverlerin gündeminde. Deterjanlar, atıştırmalıklar, bebek bezleri ve daha fazlası broşürde yerini aldı. Öte yandan haziran ayına kadar sürecek aktüel ürünler fırsatlarında da dolap, ayakkabılık, deterjan gibi çeşitler var. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market fırsatları:

Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs’a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

Tarım Kredi market indirimleri birbirinden farklı fırsatlarla yayında. 30 Mayıs tarihine kadar geçerli indirimlerin yanı sıra haziran ayına kadar satışta olacak aktüel ürünler de dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi kataloğunda indirimli ürünler listesi:

Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs’a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM KATALOĞU

Çelik Tencere Seti 3599 TL

Çaycı 1399 TL

Şofben 999 TL

Bıçak Çeşitleri 79,90 TL

Su Isıtıcısı 36 TL

Camlı Termos 225 TL

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Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs’a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

Dolap 549 TL

Makyaj Masası 1499 TL

Ekmeklik 1199 TL

Ayakkabılık 1528 TL

Çocuk Masası Sandalye 899 TL

Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs’a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

Kahve Çeşitleri 39,90 TL

Tarım Kredi market indirimleri 30 Mayıs’a kadar geçerli: Aktüel ürünlerde dolap, ayakkabılık, deterjanlar...

Cips çeşitleri 45,90 TL