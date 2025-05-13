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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 kişilik personel alım ilanı: Başvuru ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:32
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 kişilik personel alım ilanı: Başvuru ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte, bu alımların çeşitli kadrolarda yapılacağı belli oldu. 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis alımı ile kamu sektöründe yeni iş fırsatları doğuyor. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar.