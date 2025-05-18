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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacak! Bakan Yumaklı açıkladı! Başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
00:49
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacak! Bakan Yumaklı açıkladı! Başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ile kamuya yeni istihdam kapıları açıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, alımlar farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Kadro dağılımında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis yer alıyor. Peki,Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sürecine dair tüm detaylar…