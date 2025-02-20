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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:20

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Köfteci Yusuf'un ardından bir ilimizde daha domuz eti skandalı yaşandı. Bakanlığın açıkladığı listede Konya'da bulunan bir restoranın köftesinde domuz etine rastlandı. Öte yandan Bağdat Baharatları'nın kekiğinde ise yabancı madde tespiti yapıldı. İşte bakanlık tarafından yayınlanan ve halkın sağlığıyla oynayan o markalar…

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından peynire, baldan köfteye kadar pek çok ürün yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

KÖFTECİ YUSUF'UN ARDINDAN BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

Buna göre bakanlık tarafından yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Yayınlanan son listede Köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

KÖFTESİNDE DOMUZ ETİNE RASTLANDI

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı. Bakanlığın açıkladığı son listede Konya'da faaliyet gösteren Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranda satılan köftelerde domuz etine rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

Bakanlığın açıkladığı son listede Konya'da faaliyet gösteren Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranda satılan köftelerde domuz etine rastlandı.

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