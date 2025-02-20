Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…

KÖFTECİ YUSUF'UN ARDINDAN BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

Buna göre bakanlık tarafından yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Yayınlanan son listede Köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı.