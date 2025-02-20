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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha: Bu kez o ilimizde…
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:20
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Köfteci Yusuf'un ardından bir ilimizde daha domuz eti skandalı yaşandı. Bakanlığın açıkladığı listede Konya'da bulunan bir restoranın köftesinde domuz etine rastlandı. Öte yandan Bağdat Baharatları'nın kekiğinde ise yabancı madde tespiti yapıldı. İşte bakanlık tarafından yayınlanan ve halkın sağlığıyla oynayan o markalar…