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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:50

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 8.500 kişilik personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Alım kapsamında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Özellikle yaz dönemindeki yangın riskine karşı hazırlık amacı taşıyan bu alımlar, müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, alımların çoğunluğu yangınla mücadele ve destek birimlerinde görev alacak. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartların neler olacağını merak ediyor.Bakanlığın duyuruları takip ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI:TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis olmak üzere toplamda 8.500 kişiyi kadromuza dahil edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı önümüzdeki aylarda aramıza katmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

İlana dair şartlar henüz belli olmadı.Belli olduğunda yer vereceğiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?
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