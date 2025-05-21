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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
16:50
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 8.500 kişilik personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Alım kapsamında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Özellikle yaz dönemindeki yangın riskine karşı hazırlık amacı taşıyan bu alımlar, müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek?