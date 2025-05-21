Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, alımların çoğunluğu yangınla mücadele ve destek birimlerinde görev alacak. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartların neler olacağını merak ediyor.Bakanlığın duyuruları takip ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel başvuruları ne zaman başlayacak?