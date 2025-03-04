TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, önümüzdeki dönemde yayımlanacak kılavuzla duyurulacaktır. Ancak geçmiş yıllarda yayımlanan kılavuzlarda yer alan başvuru şartları şu şekilde belirlendi;

Genel Hükümler: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uygulanacaktır. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerleştirilmeleri yapılsa bile atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşme Feshi Durumu: Adayların, daha önce sözleşmeli olarak kamu kurumlarında çalışmış olmaları durumunda, eğer sözleşmeleri haksız bir şekilde feshedilmişse veya aday kendisi feshetmişse, bu durumda fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden başka bir kamu kurumunda sözleşmeli pozisyonda çalışmaları mümkün değildir. Aksi takdirde, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.

Vatandaşlık Şartı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. KKTC uyruklu veya 2527 sayılı Kanun kapsamında olan kişiler ile yabancı uyruklu adaylar başvuru yapamayacaktır.

KPSS Puanı Şartı: Adaylar, başvuracakları pozisyona göre belirlenen KPSS puan türünden en az 50 puan almış olmalıdır. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı geçerlidir.

Emeklilik ve Yaş Şartı: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ve 65 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunamazlar. Bu adayların yerleştirilmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

KHK ile Kamu Görevinden Çıkarılma: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişiler başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları gerçekleşmeyecektir.

Görev Yeri: Ataması yapılacak personel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra birimlerinde görev alacaktır. Adaylar, görev yerleri hakkında detaylı bilgiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirler.