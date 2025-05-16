Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 kişilik personel alımı yapacak. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, alımların büyük kısmı yangınla mücadele ve destek hizmetlerinde görevlendirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, sürecin ne zaman başlayacağını ve şartların ne olacağını merak ediyor. Başvuru tarihi ve detaylar yakında duyurulacak.İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı detayları...