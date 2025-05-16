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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
10:20
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplamda 8.500 kişilik yeni personel alımı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis kadrosu için istihdam planlanıyor. Özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan orman yangınlarına karşı daha güçlü bir hazırlık ve müdahale sağlamak amacıyla yapılacak bu alımlar, hem önleyici tedbirlerde hem de yangın sonrası operasyonlarda kilit bir rol üstlenecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı için başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak?