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Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:20

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplamda 8.500 kişilik yeni personel alımı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis kadrosu için istihdam planlanıyor. Özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan orman yangınlarına karşı daha güçlü bir hazırlık ve müdahale sağlamak amacıyla yapılacak bu alımlar, hem önleyici tedbirlerde hem de yangın sonrası operasyonlarda kilit bir rol üstlenecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı için başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 kişilik personel alımı yapacak. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, alımların büyük kısmı yangınla mücadele ve destek hizmetlerinde görevlendirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, sürecin ne zaman başlayacağını ve şartların ne olacağını merak ediyor. Başvuru tarihi ve detaylar yakında duyurulacak.İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI:TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis olmak üzere toplamda 8.500 kişiyi kadromuza dahil edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı önümüzdeki aylarda aramıza katmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

İlana dair şartlar henüz belli olmadı.