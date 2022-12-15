Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1.200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...