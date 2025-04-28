Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... "Amacım korkutmaktı"

10 Eylül 2024'te, Nilüfer'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlikte kan donduran bir olay yaşandı. Çiftçi Ramazan Zıh, aynı mahallede yaşayan Esat Çelik ile tartıştı. İddiaya göre Çelik, Zıh'ın eşi N.Z.'yi (41) yıllardır taciz ediyor, sokakta çektiği uygunsuz görüntüleri oğlu G.Z.'ye göndererek aileye şantaj yapıyordu. Tartışma kavgaya dönüşünce Zıh, oğluna ait ruhsatlı av tüfeğiyle Çelik'e 6 el ateş etti. Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Zıh jandarmaya teslim oldu.