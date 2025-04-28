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Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... "Amacım korkutmaktı"
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
11:47
Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... "Amacım korkutmaktı"
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eşini taciz edip uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edilen Esat Çelik'i (47) zeytinlikte av tüfeğiyle öldüren Ramazan Zıh'ın (48) yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Sanık, "Amacım korkutmaktı" derken, savcı haksız tahrik indirimi istedi.