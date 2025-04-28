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Haberler Yaşam Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... "Amacım korkutmaktı"
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:47

Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... "Amacım korkutmaktı"

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eşini taciz edip uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edilen Esat Çelik'i (47) zeytinlikte av tüfeğiyle öldüren Ramazan Zıh'ın (48) yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Sanık, "Amacım korkutmaktı" derken, savcı haksız tahrik indirimi istedi.

DHA
Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... Amacım korkutmaktı

10 Eylül 2024'te, Nilüfer'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlikte kan donduran bir olay yaşandı. Çiftçi Ramazan Zıh, aynı mahallede yaşayan Esat Çelik ile tartıştı. İddiaya göre Çelik, Zıh'ın eşi N.Z.'yi (41) yıllardır taciz ediyor, sokakta çektiği uygunsuz görüntüleri oğlu G.Z.'ye göndererek aileye şantaj yapıyordu. Tartışma kavgaya dönüşünce Zıh, oğluna ait ruhsatlı av tüfeğiyle Çelik'e 6 el ateş etti. Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Zıh jandarmaya teslim oldu.

Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... Amacım korkutmaktı

MAHKEMEDE ÇARPICI İFADELER

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık Ramazan Zıh savunmasında şunları söyledi: Esat Çelik, 4-5 yıldır eşimi taciz ediyordu. Oğlumun telefonuna eşimin özel fotoğraflarını gönderdi. Konuşmak için yanına gittim, hakaret edince tüfekle ateş ettim.

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Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... Amacım korkutmaktı

Amacım korkutmaktı. Mahkeme başkanının, "Eşinin telefon hattı maktulün adına kayıtlı" demesi üzerine Zıh, eşinin Çelik tarafından kandırıldığını iddia etti.

Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... Amacım korkutmaktı

MAKTULÜN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Esat Çelik'in eşi Ruhiye Çelik, duruşmada, "Eşimin ilişkisi olduğunu öğrendim ama bunu inkar ediyordu. Haklı değildi, ancak bu sonu hak etmedi" dedi.

Tarlada vahşet: Komşusu karısının fotoğrafıyla şantaj yapınca çılgına döndü... Amacım korkutmaktı

Sanığın Eşinin İfadesi: Tanık olarak dinlenen N.Z., Çelik'in kendisini uzun süre rahatsız ettiğini belirtti: Servisten indiğim yerde beni bekliyordu. Silah gösterip, oğlumu ve kocamı öldüreceğini söylüyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım.