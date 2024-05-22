Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA
Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 19:53

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA

Taş Kağıt Makas, Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal' ın yer aldığı dizide izleyiciler neler olacak merakla bekliyor. Sevilen dizi 12. Bölümü ile 22 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümde Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kanal D ile Taş Kağıt Makas 12. bölüm izle ekranı!

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA

Taş Kağıt Makas bu hafta izleyenleri şaşırtacak yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Rıza'nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde neler olacak sorusu 12. Bölüm ile yanıt bulacak. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle!

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" yeni bölümü ile 22 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM ÖZETİ

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza'nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA

Umut'un ilerleyişi, Emirkıranlar'ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA

Harun Yakar ve Umut'un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut'tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz'ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz'ın, Harun'dan sakladığı gerçek nedir?

Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya'yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?

SON DAKİKA