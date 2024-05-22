Haberler
Yaşam
TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA
Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
19:53
TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm İZLE TEK PARÇA
Taş Kağıt Makas, Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal' ın yer aldığı dizide izleyiciler neler olacak merakla bekliyor. Sevilen dizi 12. Bölümü ile 22 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümde Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kanal D ile Taş Kağıt Makas 12. bölüm izle ekranı!