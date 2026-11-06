Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

Oruç, yaptığı sürpriz pazarlık ile hedefine yaklaşır. Ancak bu kez, Eleni için veda vakti gelmiştir. Şimdi kaderlerinde çok severken vazgeçmek ve vazgeçilmek vardır. Koçarilerin ve Furtunaların birbirine girdikleri bu hengamede ise birbirlerini seçen iki kişi vardır. İso ile Fadime…