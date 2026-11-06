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Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 19:41
Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı
TRT 1 ekranlarında 6 Kasım 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz 37. bölümüyle dizi tutkunlarını ekrana kilitliyor. Oruç'un yaşadığı tehlikeli gelişmenin ardından Karadeniz'de dengeler tamamen değişirken Koçari ve Furtuna aileleri karşı karşıya geliyor. Taşacak Bu Deniz 37. bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları gündemde.