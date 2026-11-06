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Giriş Tarihi: 06.11.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 19:41

Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

TRT 1 ekranlarında 6 Kasım 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz 37. bölümüyle dizi tutkunlarını ekrana kilitliyor. Oruç'un yaşadığı tehlikeli gelişmenin ardından Karadeniz'de dengeler tamamen değişirken Koçari ve Furtuna aileleri karşı karşıya geliyor. Taşacak Bu Deniz 37. bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları gündemde.

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Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

Cuma akşamlarının takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 37. bölümüyle TRT 1 yayın akışındaki yerini aldı. Kadrosu ve Karadeniz atmosferiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde Orhan'ın hapisten çıkışı tüm olayların seyrini değiştiriyor.

Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

TAŞACAK BU DENİZ 37. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne canlı olarak aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Oruç'un uçurumdan atılması, Koçari ve Furtuna savaşını alevlendirmiştir. Üstelik bu sefer savaşı manipüle eden bir oyuncu daha vardır; Adil'i kurtaran Cengiz, Eleni'nin minnetini kazanmıştır. Adil'in kaderi Oruç'a bağlıdır ancak Adil'in ne buna güvenmeye ne de durmaya niyeti vardır.

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Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

Yaptığı hamle ona zaten kızgın olan Esme'yi çılgına çevirir. İkisi de yaralı iki inatçı âşık, birbirlerinde daha büyük yaralar açarlar. Üstelik hapisten çıkan Orhan, al bir yazmanın oyalarına ilmek ilmek işlenen sırrı ortaya dökmek ve Esme'nin kaderini yeniden örmek üzeredir.

Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı

Oruç, yaptığı sürpriz pazarlık ile hedefine yaklaşır. Ancak bu kez, Eleni için veda vakti gelmiştir. Şimdi kaderlerinde çok severken vazgeçmek ve vazgeçilmek vardır. Koçarilerin ve Furtunaların birbirine girdikleri bu hengamede ise birbirlerini seçen iki kişi vardır. İso ile Fadime…

Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm İzle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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