Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

Adil'in şiddetinin dozu, Esme'nin ise korkuları artarken, Eleni onların birbirlerine içlerini dökmelerini sağlar. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verirler. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecektir. Esme bir yandan ailesini güvende tutmaya çalışırken, sadece Şirin'in, Emriye'nin ve Orhan'ın bildiği bir sırrın kucağına hızla itilir.