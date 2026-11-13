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Giriş Tarihi: 13.11.2026 23:19

Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü televizyondan takip edemeyenler, kaçırdıkları sahneleri internet üzerinden izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz son bölümünü full izleme seçenekleri ve tekrar yayın bilgileri merak ediliyor.

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Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, 38. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümü televizyon ekranlarından takip edemeyenler, bölümün tamamını internetten izleyebilmek için alternatif yayın seçeneklerini araştırıyor. Taşacak Bu Deniz 38. bölüm full izleme bağlantısı ve tekrar yayın saati de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM İZLE!

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Koçariler ile Furtunaların geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

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Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil Koçari durmam der durmaz. Kızının peşine düşen Cengiz'den başlar, kızını üzen Oruç'la devam eder, Orhan'a işkence eder, Furtunalara nefes aldırmaz, sonra da Şerif'in peşine düşer. Şerif'in sahip olduğu tek gemide; yani ailesinde koca bir delik açar, Şerif'i anasız ve ailesiz bırakır.

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Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

Adil'in şiddetinin dozu, Esme'nin ise korkuları artarken, Eleni onların birbirlerine içlerini dökmelerini sağlar. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verirler. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecektir. Esme bir yandan ailesini güvende tutmaya çalışırken, sadece Şirin'in, Emriye'nin ve Orhan'ın bildiği bir sırrın kucağına hızla itilir.

Taşacak Bu Deniz 38.bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çeker. İki âşığın sevdası, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da nihayet vuslata erecekleri zorlu bir sınavdan geçer.

Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirlerine girerlerken, Eleni Cengiz'le yemeğe çıkmaya karar verir. Madem bıçağı düşmanın göğsüne saplayacaklardır, Eleni'nin de yapacakları vardır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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