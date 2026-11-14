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Giriş Tarihi: 14.11.2026 00:11

Taşacak Bu Deniz 39.bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında!

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin gelecek bölümünde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler, 39. bölüm fragmanını izlemek için araştırmalara başladı. Yeni bölümden sahnelerin yer aldığı tanıtım, dizinin takipçilerinin gündeminde yer aldı.

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Taşacak Bu Deniz 39.bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında!

Taşacak Bu Deniz dizisinin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacak olaylara dair ipuçlarını görmek isteyen izleyiciler, son tanıtımı araştırmaya başladı. Dizinin gelecek bölümüne ait sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicilerin erişimine açıldı.

Taşacak Bu Deniz 39.bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

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Taşacak Bu Deniz 39.bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil Koçari durmam der durmaz. Kızının peşine düşen Cengiz'den başlar, kızını üzen Oruç'la devam eder, Orhan'a işkence eder, Furtunalara nefes aldırmaz, sonra da Şerif'in peşine düşer. Şerif'in sahip olduğu tek gemide; yani ailesinde koca bir delik açar, Şerif'i anasız ve ailesiz bırakır.

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Taşacak Bu Deniz 39.bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında!

Adil'in şiddetinin dozu, Esme'nin ise korkuları artarken, Eleni onların birbirlerine içlerini dökmelerini sağlar. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verirler. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecektir. Esme bir yandan ailesini güvende tutmaya çalışırken, sadece Şirin'in, Emriye'nin ve Orhan'ın bildiği bir sırrın kucağına hızla itilir.

Taşacak Bu Deniz 39.bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında!

Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çeker. İki âşığın sevdası, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da nihayet vuslata erecekleri zorlu bir sınavdan geçer.

Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirlerine girerlerken, Eleni Cengiz'le yemeğe çıkmaya karar verir. Madem bıçağı düşmanın göğsüne saplayacaklardır, Eleni'nin de yapacakları vardır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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