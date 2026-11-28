Yüreği paramparça olsa da kızıyla el ele verip dimdik ayakta duran Esme, Adil'in yokluğunda Koçari'nin reisi olarak Şerif'in karşısına dikilir. Ama Şerif'in şartları çok zalimdir. Sevdiği adama verdiği sözü tutmak için savaşan Esme'nin en büyük korkusu ise Adil'in verdiği sözdür.