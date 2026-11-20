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Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izle: Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 20.11.2026 23:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 00:12
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izle: Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı!
Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde yaşanan olayların ardından gözler 40. bölüm fragmanına çevrildi. İso'nun Adil ve Oruç arasında yapmak zorunda kaldığı seçim, Esme ile Adil'in Şerif'e karşı kurduğu plan ve Eleni'nin Cengiz'le yüzleşmesi hikayede yepyeni krizlerin kapısını açtı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı izleme ekranı.