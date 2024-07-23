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Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
16:44
Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Aksiyon, dedektif ve gerilim kategorilerinde ön plana çıkan film aksiyonun aranan isimlerinden Jason Statham'ın başrolünde takip ediliyor. Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündemindeki yerini aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Serinin 3. filmi için ekran başında yerler alındı. Peki; Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...