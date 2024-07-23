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Haberler Yaşam Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:44

Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Aksiyon, dedektif ve gerilim kategorilerinde ön plana çıkan film aksiyonun aranan isimlerinden Jason Statham'ın başrolünde takip ediliyor. Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündemindeki yerini aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Serinin 3. filmi için ekran başında yerler alındı. Peki; Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Taşıyıcı 3 oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Jason Statham'ın klasikleşen yapımı bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. 2008 yapımı filmde yeniden aksiyon dolu bir hikayeye odaklanılacak. İşte, Taşıyıcı 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

TAŞIYICI 3 KONUSU

Tanınmış bir kişi olan Leonid Vasilev'in biricik kızı kaçırılmıştır. Vasilev sıradan biri değildir, Marsilya'da önemli bir kurulun başındaki kişidir. Ukrayna Çevre Koruma Ajansının başkanı Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevi ise Frank Martin'e verilecektir. Martin'in işi başından aşkındır. Çünkü kızı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekten daha yorucu olan şey Valentina'nın alaycı tavırlarıdır.

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Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Şımarık Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası işini iyiden iyiye zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI

Jason Statham

Natalya Rudakova

Robert Knepper

François Berleand

Jeroen Krabbe

David Atrakchi

Yann Sundberg

Eriq Ebouaney

Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Taşıyıcı 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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