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TasteAtlas açıkladı: Türkiye’nin tescilli lezzeti dünyanın en iyi gıdaları arasında!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 13:55
TasteAtlas açıkladı: Türkiye’nin tescilli lezzeti dünyanın en iyi gıdaları arasında!
TasteAtlas, küresel ölçekte merakla beklenen "Dünyanın En Gıda Ürünleri" listesini açıkladı. Yüzlerce ülkenin asırlık gelenekleri ve özgün lezzetlerinin yarıştığı listede Türkiye'nin tescilli lezzeti ön plana çıktı. İşte dünya mutfağının zirvesini belirleyen o prestijli liste ve detayları...