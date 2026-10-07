TasteAtlas açıkladı: Türkiye’nin tescilli lezzeti dünyanın en iyi gıdaları arasında!

1. ARJANTİN SIĞIR ETİ

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Otla besleme ve elverişli iklim sayesinde yüksek kalitesi ve lezzetiyle övülen taze et. Ülkede temel bir gıda maddesi olan Arjantin eti; geleneksel olarak odun kömürü ateşinde pişirilir, yanında chimichurri sos ile servis edilir. En iyi kesimlerinin bife de lomo, entraña, asado de tira, vacío ve bife de chorizo olduğu kabul edilir.