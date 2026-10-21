TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından milyonlarca gurme ve kullanıcının oylarıyla belirlenmiş olan en iyi kuzu yemekleri seçkisini duyurdu. Zengin et kültürü ve asırlık tarifleriyle bilinen Türk mutfağı, açıklanan sıralamada en çok lezzeti yer alan mutfaklardan biri olarak öne çıktı. Kuzu etinin en nitelikli sunumlarının yarıştığı küresel listede, Cağ kebabından Hünkar beğendiye kadar birçok geleneksel lezzetimiz üst sıralardaki yerini perçinledi.