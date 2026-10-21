Haberler
Galeri
Yaşam
TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet
Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:23
TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet
Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden TasteAtlas, küresel ölçekte değerlendirdiği en iyi kuzu yemekleri listesini güncelledi. Farklı coğrafyaların ikonik tariflerinin kıyasıya yarıştığı sıralamada, Türk mutfağı bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Birbirinden köklü geleneksel lezzetlerimiz listenin üst sıralarına damga vururken, zirveye ad adım yaklaşan Türk yemeği gastronomi tutkunlarının odağı haline geldi.