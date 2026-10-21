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Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:23

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden TasteAtlas, küresel ölçekte değerlendirdiği en iyi kuzu yemekleri listesini güncelledi. Farklı coğrafyaların ikonik tariflerinin kıyasıya yarıştığı sıralamada, Türk mutfağı bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Birbirinden köklü geleneksel lezzetlerimiz listenin üst sıralarına damga vururken, zirveye ad adım yaklaşan Türk yemeği gastronomi tutkunlarının odağı haline geldi.

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TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından milyonlarca gurme ve kullanıcının oylarıyla belirlenmiş olan en iyi kuzu yemekleri seçkisini duyurdu. Zengin et kültürü ve asırlık tarifleriyle bilinen Türk mutfağı, açıklanan sıralamada en çok lezzeti yer alan mutfaklardan biri olarak öne çıktı. Kuzu etinin en nitelikli sunumlarının yarıştığı küresel listede, Cağ kebabından Hünkar beğendiye kadar birçok geleneksel lezzetimiz üst sıralardaki yerini perçinledi.

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

10. Adana kebap - ADANA, TÜRKİYE

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TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

9. Döner kebap - BURSA, TÜRKİYE

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TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

8. Kuzu şiş - TÜRKİYE

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

7. İskender kebap - BURSA, TÜRKİYE

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

6. Hünkar beğendi - İSTANBUL, TÜRKİYE

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

5. Antikristo - GİRİT, YUNANİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

4. Cordero al palo - ŞİLİ

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

3. Beyti kebap - İSTANBUL, TÜRKİYE

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

2. Païdakia - YUNANİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi kuzu yemeklerini seçti: Türk mutfağından zirveye damga vuran lezzet

VE LİSTENİN GÖZDESİ

1. Cağ kebabı - ERZURUM, TÜRKİYE

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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