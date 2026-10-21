Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:42

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas, milyonlarca lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen 'Dünyanın En İyi Makarnaları' listesini yayımladı. İtalyan klasiklerinin damga vurduğu listede zirvenin sahibi belli olurken, birbirinden iddialı geleneksel reçeteler de dikkat çekti. İşte hamur işi aşıklarının mutlaka denemesi gereken o efsane sıralama...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HİLAL AYTAÇ
  • ABONE OL
TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

İster basit bir domates sosuyla harmanlansın ister zengin bir deniz ürünleri şöleni sunsun; makarna, şüphesiz dünya mutfağının en sevilen ve en evrensel lezzetlerinden biri. Geleneksel yemeklerin, coğrafi işaretli ürünlerin ve yöresel tatların küresel haritasını çıkaran ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, mutfakların bu vazgeçilmez başrolünü mercek altına alarak dünyanın en iyi makarnalarını belirledi.

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

20- Casarecce (Sicilya, İtalya Sicilya, İtalya)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

19- Lazanya (Napoli, İtalya)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

18- Alsace usulü hamur işleri (Alsace, Fransa)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

17- Tortellini (Makarna Çeşidi) (Emilia-Romagna, İtalya Emilia-Romagna, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

16- Orecchiette (Apulia, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

15- Tortelloni (Emilia-Romagna, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

14- Spagetti (Sicilya, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

13- Cappelletti (Emilia-Romagna, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

12- Cavatelli (Apulia, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

11- Ravioli (Makarna Çeşidi) İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

10- Schwäbische Spätzle (Baden-Württemberg, Almanya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

9- Pappardelle (Toskana, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

8- Pasta di Gragnano (Gragnano, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

7- Fuži (İstria, Hırvatistan)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

6- Linguine (Cenova, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

5- Ramen Erişteleri (Yokohama, Japonya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

04- Pici (Toskana, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

03- Kupa (Liguria, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

02- Gnocchi di Patate (İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

01- Tagliatelle (Emilia-Romagna, İtalya)

TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

MANTI ÖNCEKİ TASTEATLAS LİSTELERİNDE DE ÖNE ÇIKMIŞTI

Türkiye, makarna kategorisinde üst sıralarda yer almasa da geleneksel lezzeti mantı, TasteAtlas'ın önceki yıllarda yayımladığı "Pasta, Noodles and Dumplings" listesinde kendine yer bulmuştu.

2024 yılında açıklanan sıralamada mantı 38. sırada yer alarak dünyanın en beğenilen hamur işi lezzetleri arasında gösterilmişti. Ancak TasteAtlas'ın 2026 güncel listesinde mantı ilk 100 içerisinde yer almıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA