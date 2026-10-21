TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?

İster basit bir domates sosuyla harmanlansın ister zengin bir deniz ürünleri şöleni sunsun; makarna, şüphesiz dünya mutfağının en sevilen ve en evrensel lezzetlerinden biri. Geleneksel yemeklerin, coğrafi işaretli ürünlerin ve yöresel tatların küresel haritasını çıkaran ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, mutfakların bu vazgeçilmez başrolünü mercek altına alarak dünyanın en iyi makarnalarını belirledi.