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TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:42
TasteAtlas dünyanın en iyi makarnalarını açıkladı: Zirvede hangi efsane lezzet var?
Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas, milyonlarca lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen 'Dünyanın En İyi Makarnaları' listesini yayımladı. İtalyan klasiklerinin damga vurduğu listede zirvenin sahibi belli olurken, birbirinden iddialı geleneksel reçeteler de dikkat çekti. İşte hamur işi aşıklarının mutlaka denemesi gereken o efsane sıralama...