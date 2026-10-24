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Giriş Tarihi: 24.10.2026 13:33

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 2 Efsane Lezzet Listede!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, lezzet tutkunlarının ve yemek eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemekleri" listesini yayımladı. Sebze ağırlıklı beslenmeyi bir ziyafete dönüştüren uluslararası tariflerin kıyasıya yarıştığı küresel listede, zeytinyağlıları ve eşsiz mezeleriyle ünlü Türk mutfağından iki efsane lezzetimiz de üst sıralarda kendine yer buldu.

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HİLAL AYTAÇ
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TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte, vejetaryen mutfağı tüm dünyada adeta altın çağını yaşıyor. Yöresel lezzetlerin, geleneksel reçetelerin ve coğrafi işaretli ürünlerin küresel haritasını çıkaran prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez et kullanılmadan hazırlanan en başarılı yemekleri mercek altına aldı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

35. Setas al ajillo, İspanya

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TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

34. Ful medames, Mısır

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

33. Kabak mücveri, Türkiye

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

32. Patatas bravas, İspanya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

31. Fattoush, Lübnan

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

30. Wali wa kukaanga, Kenya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

29. Sabich, İsrail

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

28. Mujaddara, Irak

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

27. Bruschetta al pomodoro, İtalya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

26. Vada pav, Hindistan

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

25. Futomaki, Japonya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

24. Misal, Hindistan

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

23. Caponata, İtalya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

22.Bruschetta alla caprese, İtalya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

21. Tagliatelle ai funghi, İtalya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

20. Misir wat, Etiyopya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

19. Pav bhaji, Hindistan

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

18. Domates çorbası, Türkiye

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

17. Pitaroudia, Yunanistan

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

16. Pasta con pomodorini e basilico, İtalya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

15. Hummus, Lübnan

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

14. Zeytoon parvardeh, İran

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

13. Tempeh mendoan, Endonezya

TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

12. Badrijani, Gürcistan

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