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TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 2 Efsane Lezzet Listede!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 13:33
TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 2 Efsane Lezzet Listede!
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, lezzet tutkunlarının ve yemek eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemekleri" listesini yayımladı. Sebze ağırlıklı beslenmeyi bir ziyafete dönüştüren uluslararası tariflerin kıyasıya yarıştığı küresel listede, zeytinyağlıları ve eşsiz mezeleriyle ünlü Türk mutfağından iki efsane lezzetimiz de üst sıralarda kendine yer buldu.