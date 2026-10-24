TasteAtlas Dünyanın En İyi Vejetaryen Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 2 Efsane Lezzet Listede!

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte, vejetaryen mutfağı tüm dünyada adeta altın çağını yaşıyor. Yöresel lezzetlerin, geleneksel reçetelerin ve coğrafi işaretli ürünlerin küresel haritasını çıkaran prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez et kullanılmadan hazırlanan en başarılı yemekleri mercek altına aldı.