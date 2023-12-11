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Haberler Yaşam Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi
Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:39

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

Son dönemde yurt dışı rotaları, Türk vatandaşları tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu kapsamda özelikle Avrupa ülkelerinin birçoğu vize isterken, bazı ülkelere sadece pasaport ve kimlikle seyahat edebilirsiniz. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Taine'yi ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşları için adalara 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Peki vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte 2023 yılında vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

Son dönemde yurt dışı rotaları Türk vatandaşları tarafından sıkça tercih ediliyor. Bazı ülkelere sadece pasaport ve kimlikle seyahat edebiliyorsunuz. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'yı ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına adalarda 7 günlük vize muafiyeti uygulanacağını duyurdu. Peki vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte 2023 yılında vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

TATİL HESAPLARI BAŞLADI! BİR YILDA TOPLAM 40 GÜN TATİL...

Öte yandan, yeni yıl yaklaşırken yıllık izinleri ile resmi tatillerini birleştirerek tatil yapmak için hesaplamalara başlandı.

Buna göre çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak. Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.

Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Peki bu kapsamda resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...

İşte o liste;

Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER 2023 LİSTESİ

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

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