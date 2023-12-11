Haberler Yaşam Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:39

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler vize istemiyor: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler 2023 listesi

Son dönemde yurt dışı rotaları, Türk vatandaşları tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu kapsamda özelikle Avrupa ülkelerinin birçoğu vize isterken, bazı ülkelere sadece pasaport ve kimlikle seyahat edebilirsiniz. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Taine'yi ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşları için adalara 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Peki vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte 2023 yılında vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...