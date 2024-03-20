Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Acil durum ekibi, küçük kızın "aşırı derecede susuz kaldığını" tespit etti ve ne yazık ki kız, ekip geldikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopsi, yürümeye başlayan çocuğun açlık ve ciddi su kaybından öldüğünü tespit etti.