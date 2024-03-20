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Haberler Yaşam Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 16:02

Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Tatile giderken yürümeye başlayan küçük çocuğunu 10 gün boyunca açlıktan ölüme terk eden 32 yaşındaki Ohiolu anneye hapis cezası verildi. Tatile giderken çocuğunu evinde ölüme terk eden, plajlardan ve eğlence parklarından fotoğraflar paylaşan Ohio'lu anne, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Ohio'dan 32 yaşındaki Kristel Candelario, savunma anlaşmasının bir parçası olarak geçen ay ağırlaştırılmış cinayet ve çocukları tehlikeye atmaktan suçunu kabul etti.

Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Yetkililer, Candelario'nun Haziran 2023'te Detroit ve Porto Riko'yu ziyaret etmek için 10 günlük bir tatile çıktığını ve bu süreç boyunca 16 aylık kızı Jaylin'i evinde yalnız bıraktığını söyledi.

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Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Candelario'nun sosyal medya profili, aralarında onu Porto Riko'nun Isla Verde sahilinde gösteren ve talihsiz tatil sırasında çekilmiş gibi görünen neşeli fotoğraflarla dolu. İspanyolca olarak şunu yazdı: "Zevk alınan zaman, yaşanılan gerçek zamandır."

Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Acil durum ekibi, küçük kızın "aşırı derecede susuz kaldığını" tespit etti ve ne yazık ki kız, ekip geldikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopsi, yürümeye başlayan çocuğun açlık ve ciddi su kaybından öldüğünü tespit etti.

Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...

Savcı Michael C. O'Malley, "Bu dava, uzun yıllar boyunca aklımda kalacak gerçekten hayal edilemeyecek davalardan biri" dedi.

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