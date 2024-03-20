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Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
16:02
Tatile giderken çocuğunu ölüme terk etti! 16 aylık bebek 10 gün boyunca tek başına...
Tatile giderken yürümeye başlayan küçük çocuğunu 10 gün boyunca açlıktan ölüme terk eden 32 yaşındaki Ohiolu anneye hapis cezası verildi. Tatile giderken çocuğunu evinde ölüme terk eden, plajlardan ve eğlence parklarından fotoğraflar paylaşan Ohio'lu anne, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.