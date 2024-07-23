Haberler
Yaşam
Tatyana Ozolina kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tatyana Ozolina neden öldü?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
17:01
Tatyana Ozolina kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tatyana Ozolina neden öldü?
Motosikletiyle dünyayı gezen ünlü motor vlogger Tatyana Ozolina, Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sosyal medyada macera dolu içerikleri ve motosiklet seyahatleri ile geniş bir kitleye ulaşan Ozolina Milas'ta yaşamını yitirdi. Peki, Tatyana Ozolina kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…