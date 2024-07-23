Tatyana Ozolina kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tatyana Ozolina neden öldü?

TATYANA OZOLİNA KİMDİR?

Tatyana Ozolina, 17 Ocak 1985 tarihinde Tallinn, Estonya'da doğdu. Tallinn Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra motosiklet sürmeye olan ilgisiyle tanınan Ozolina, uluslararası alanda geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu. "MotoTanya" ismiyle tanınan ve sosyal medya platformlarında büyük bir popülariteye sahip olan Ozolina, TikTok, YouTube ve Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaştı. 2023 yılında Kickstarter tarafından "Yılın Motoblog Yazarı" ve 2024 yılında "Yılın Seyahat Blog Yazarı" ödüllerini kazandı. Motosiklet ile dünya çapında birçok uzun yolculuk yaptı ve bu deneyimlerini sosyal medyada paylaştı.