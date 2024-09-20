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Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:21

Tavşantepe'nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9'u Güran ailesinden...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe Köyü ile ilgili SABAH çok çarpıcı bir gerçeği kamuoyu ile paylaşıyor. Narin'in ardından Güran Ailesinde ve köyde yaşanan çocuk ölümleri gündeme geldi. Narin cinayetinden sonra adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır Türkiye'yi kilitleyen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuk ölümünün gerçekleştiği, 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.

KENAN KIRAN
Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

Narin'in ardından Güran Ailesinde ve köyde yaşanan çocuk ölümleri gündeme geldi. Narin cinayetinden sonra adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır Türkiye'yi kilitleyen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuk ölümünün gerçekleştiği, 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.

Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

* Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü.

* Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü.

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Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

* Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü.

* Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti.

Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

* Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü.

* Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Küme Evleri'nde 8 çocuk ölümünden 6'sının Narin Güran'ın ailesi dışında olduğu tespit edildi.

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