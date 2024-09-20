Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
17:21
Tavşantepe'nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9'u Güran ailesinden...
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe Köyü ile ilgili SABAH çok çarpıcı bir gerçeği kamuoyu ile paylaşıyor. Narin'in ardından Güran Ailesinde ve köyde yaşanan çocuk ölümleri gündeme geldi. Narin cinayetinden sonra adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır Türkiye'yi kilitleyen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuk ölümünün gerçekleştiği, 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.