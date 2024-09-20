Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

Narin'in ardından Güran Ailesinde ve köyde yaşanan çocuk ölümleri gündeme geldi. Narin cinayetinden sonra adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır Türkiye'yi kilitleyen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuk ölümünün gerçekleştiği, 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.