Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından milyonlarca üniversite öğrencisine ödenen burs ve öğrenim kredisi takviminde beklenen gün geldi. Geçtiğimiz günlerde başlayan ödeme süreci kapsamında, yoğunluk yaşanmaması adına öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre kademeli olarak yapılan aktarımlar sürüyor.