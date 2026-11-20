Giriş Tarihi: 20.11.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 10:02
TC kimlik son hanesi 4 olanlar dikkat! Bugün hesaplara yatıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilen ödemelerde bugün sıra son rakamı 4 olan öğrencilere geldi. İşte hesaplarını kontrol etmesi gereken öğrenciler için bakiye sorgulama adımları ve ödeme takvimi...