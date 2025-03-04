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Haberler Yaşam TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 13:23

TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

Mart ayına girilmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararı yeniden gündeme geldi. 2025'in ikinci faiz kararı bu hafta açıklanacak ve ekonomiye yön verecek önemli değerlendirmeler içerecek. Uzmanlar, faiz oranına dair beklentilerini paylaşırken, Ocak ayındaki toplantıda politika faizi 250 baz puan düşürülerek %47,50'den %45 seviyesine çekilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?

TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. Ocak ayında faiz indirimine giden TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan beklenti anketinde, yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı %30 olarak öngörüldü. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6 Mart Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı paylaşılacak.

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TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

TCMB 2025 ŞUBAT FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

MERKEZ BANKASI 2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
23 Ocak 2025 30 Ocak 2025 7 Şubat 2025
6 Mart 2025 13 Mart 2025
17 Nisan 2025 25 Nisan 2025 22 Mayıs 2025 30 Mayıs 2025
19 Haziran 2025 26 Haziran 2025
24 Temmuz 2025 31 Temmuz 2025 14 Ağustos 2025
11 Eylül 2025 18 Eylül 2025
23 Ekim 2025 31 Ekim 2025 7 Kasım 2025 28 Kasım 2025
11 Aralık 2025 18 Aralık 2025
22 Ocak 2026 29 Ocak 2026 12 Şubat 2026
12 Mart 2026 18 Mart 2026
TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.