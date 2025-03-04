TCMB Mart faiz kararı bekleniyor! 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. Ocak ayında faiz indirimine giden TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan beklenti anketinde, yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı %30 olarak öngörüldü. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?