T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Burs veya öğrenim kredisi alan vatandaşlar, T.C'ye göre KYK burs ödeme günlerini öğrenebilirler. Her yıl, ilk defa kredi veya burstan yararlanacak olan öğrencilerin hesabına Ekim, Kasım ve Aralık ayı parası birlikte yatıyor. Peki, 3 aylık KYK burs ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...