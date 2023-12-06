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Haberler Yaşam T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 15:11

T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Burs veya öğrenim kredisi alan vatandaşlar, T.C'ye göre KYK burs ödeme günlerini öğrenebilirler. Her yıl, ilk defa kredi veya burstan yararlanacak olan öğrencilerin hesabına Ekim, Kasım ve Aralık ayı parası birlikte yatıyor. Peki, 3 aylık KYK burs ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ne zaman yatacak, bu ay yatar mı sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay açıklanan başvuru sonuçları sonrası öğrencilerin gözü KYK tarafından gelecek duyuruda. İşte, T.C'ye göre KYK burs ödeme tarihleri 2024

T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

KYK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!

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T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

Keyifli harcamalar!'' ifadelerine yer verildi.

T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

T.C’ye göre KYK burs ne zaman yatacak 2024? 3 aylık KYK burs ödeme tarihleri ve ödeme günleri belli oldu mu?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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