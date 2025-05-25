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TDK Kısaltmalar Dizini'nde vb. hangisinin kısaltması değildir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
23:28
TDK Kısaltmalar Dizini'nde vb. hangisinin kısaltması değildir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK Kısaltmalar Dizini'nde vb. hangisinin kısaltması değildir? için araştırmalar başladı. İşte o 100 TL değerindeki sorunun cevabı