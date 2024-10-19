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Giriş Tarihi: 19.10.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 06:30

Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

İsrail'in geçtiğimiz ay, Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını siber saldırıyla patlatması, siber tehditlerin gelmiş olduğu boyutları gözler önüne serdi. SABAH, siber tehditlere karşı Türkiye'de Kalkınma Ajansları ve üniversitelerin koordineli olarak yürüttüğü 'Siber Vatan' programının ayrıntılarına ulaştı, 'Siber Vatan'ın yılmaz savunucuları olacak, nam-ı değer 'Beyaz şapkalı hackerlar" ile konuştu. İşte detaylar...

Ali OKTAY
Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

Hızlı teknolojiyle birlikte artan siber tehdide karşı 'Siber Vatan' projesi, bölgemizde bir markaya dönüştü. Ülkemizin uluslararası arenadaki etkinliğini güçlendirmek ve siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak için geliştirilen ve üniversite gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği proje, dijital geleceğimizi inşa ediyor.

Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

BÖLGEMİZDE BİR MARKA OLDU

Dijital dünyanın artık vazgeçilmez olduğu günümüzde siber güvenlik tedbirleri de en üst safhaya ulaştı. Küresel siber tehdide karşı savunma konusunda profesyonel eleman ihtiyacı, dünya genelinde en önemli ve stratejik bir duruma dönüştü. Siber tehdide karşı siber güvenlik uzmanları yetiştirmek, ülkelerin öncelikli ihtiyaçları arasına girdi.

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Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

Ülkemizde de Kalkınma Ajansları'nın yürüttüğü 'Siber Vatan Programı', üniversiteli öğrencilerin dijital ve siber güvenlik alanında yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı, kariyer planlamalarına yardımcı olmayı ve hepsinden önemlisi öğrencileri bu alana teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkıda bulunmak için geliştirildi. Dijital tehlikeye karşı birçok alt uzmanlık alanı bulunan siber güvenlik programı, ülkemizde çok sayıda üniversiteden eğitimlere katılan öğrencileri bu alanda geleceğe hazırlıyor.

Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

Dijital güvenlik geleceğimizi inşa eden bu öğrenciler, web güvenliği ve zararlı yazılım önleme gibi farklı alanlarda derinlemesine eğitim alıyor. Ayrıca çeşitli siber güvenlik yarışmalarına ve tatbikatlara katılarak kendilerini bu alanda geliştirme fırsatını yakalıyor. Bunun yanı sıra programa dâhil olan öğrencilere kamp yapma fırsatı sunularak sertifikaları veriliyor.

Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

Ülkemizde son dönemde uygulanan 'Siber Vatan Programı'na Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve çeşitli üst düzey kuruluşlar büyük destek veriyor. Yaklaşık 200 saatlik yüz yüze teknik eğitim, vizyon buluşmaları, bootcamp ve çeşitli etkinliklerden oluşan programdan alınan başarılı ve olumlu sonuçların ardından eğitim alan öğrencileri bu defa uluslararası alandaki yarışmalar bekliyor.

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