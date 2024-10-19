Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu

Ülkemizde de Kalkınma Ajansları'nın yürüttüğü 'Siber Vatan Programı', üniversiteli öğrencilerin dijital ve siber güvenlik alanında yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı, kariyer planlamalarına yardımcı olmayı ve hepsinden önemlisi öğrencileri bu alana teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkıda bulunmak için geliştirildi. Dijital tehlikeye karşı birçok alt uzmanlık alanı bulunan siber güvenlik programı, ülkemizde çok sayıda üniversiteden eğitimlere katılan öğrencileri bu alanda geleceğe hazırlıyor.