Giriş Tarihi: 19.10.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
06:30
Tehditlere karşı siber vatan! SABAH, görünmez hudut koruyucularıyla konuştu
İsrail'in geçtiğimiz ay, Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını siber saldırıyla patlatması, siber tehditlerin gelmiş olduğu boyutları gözler önüne serdi. SABAH, siber tehditlere karşı Türkiye'de Kalkınma Ajansları ve üniversitelerin koordineli olarak yürüttüğü 'Siber Vatan' programının ayrıntılarına ulaştı, 'Siber Vatan'ın yılmaz savunucuları olacak, nam-ı değer 'Beyaz şapkalı hackerlar" ile konuştu. İşte detaylar...