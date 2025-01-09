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Haberler Yaşam TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:51

TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?

Birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kaldı. Karne töreni 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Ortaokul ve lise öğrencileri, başarı puanlarına göre karnelerinin yanı sıra takdir ve teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Not ortalamaları 70.00-85.00 arasında olanlar belge almaya hak kazanırken ortalaması yeterli olsa bile herhangi bir dersi 50.00'nin altında olan öğrenciler, takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, tek dersten kalındığında belge alınır mı? Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, takdir ve teşekkür belgesi almak için gereken şartlar…

TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?

Okullarda birinci dönemin sonuna yaklaşırken, öğrenciler karnelerine odaklanmış durumda. Karnede alınan notlar, öğrencilerin başarısını ve hangi belgeleri alacaklarını belirliyor. Öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi almak için gerekli puanları hesaplamaya başladı. Bilindiği üzere ortaokul ve lise öğrencilerinin, başarı belgesi alabilmek için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki, karnede zayıf olursa teşekkür-takdir alınır mı? İşte; 4,5,6,7,/8,9,10,11,12 sınıf takdir ve teşekkür belgesi için gereken şartlar...

TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenciler karnelerinin yanında yaptıkları ortalama puanına göre takdir veya teşekkür belgesi alırlar.

Ortalama puanlarının dışında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler dönem ortalamalarının en az 70 puan alması halinde teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.

Dolayısıyla tek dersten zayıfı olan veya diğer bir ifadeyle 50.00 altında notu bulunan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi alamazlar.

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TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?

KARNEDE 2 OLURSA TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR MI?

Karnesinde Türkçe ve Matematik derslerinden biri veya ikisi birlikte 2 gelen öğrenci karnesinde teşekkür belgesi alamaz.

Türkçe ve Matematik dışındaki bir dersin 2 gelmesi durumunda ise teşekkür belgesi alınabilmektedir.

TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?

TÜRKÇE, EDEBİYAT VE MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik dersleri ortalaması en az 3 olmalıdır.

TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

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