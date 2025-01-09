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TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:51
TEK DERSİ 50.00 ALTINDA OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT! Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı?
Birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kaldı. Karne töreni 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Ortaokul ve lise öğrencileri, başarı puanlarına göre karnelerinin yanı sıra takdir ve teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Not ortalamaları 70.00-85.00 arasında olanlar belge almaya hak kazanırken ortalaması yeterli olsa bile herhangi bir dersi 50.00'nin altında olan öğrenciler, takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, tek dersten kalındığında belge alınır mı? Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, takdir ve teşekkür belgesi almak için gereken şartlar…