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Haberler Yaşam Tek kuruş harcamadan Lamborghini otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 17:19

Tek kuruş harcamadan otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!

üreticisi 'nin arabaları herkese hitap etmiyor ve fiyatları ise oldukça yüksek. Ekonomik olarak Lamborghini alabilecek durumu olmayan bazı insanlar ise hayaline kavuşmak için ilginç işlere girişiyor. Mesela sahibi olduğu arabayı Lamborghini'ye çevirebiliyor. Ancak eski bir aracı veya hurdayı, Lamborghini'ye veya 'ye dönüştürme işini kafanızdan atın. Çünkü bu seferki olay bambaşka. Çünkü elektrik mühendisi bir adam hem bedavadan Lamborghini sahibi oldu hem de aracı satıp, üstüne para kazandı. İşte bu ilginç hikayenin detayları...

Tek kuruş harcamadan Lamborghini otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!

Elektrik mühendisi genç adam bir süreden beri ev sahibi olmak istiyordu. Müzayede yöntemiyle kendine bir ev aldı. Müzayede kuralları gereği daha önceden evin için görmeyen adam, satın alma işlemlerini tamamlayıp, eve gittiğinde ise oldukça şaşkına çeviren bir durumla karşılaştı. Genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu!

Tek kuruş harcamadan Lamborghini otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı.

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Tek kuruş harcamadan Lamborghini otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

Tek kuruş harcamadan Lamborghini otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Tek kuruş harcamadan Lamborghini otomobile sahip oldu! Aracın hikayesini öğrenenler şaşkına döndü!

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

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