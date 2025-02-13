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Tekel bayiden çaldı: Kaçarken dükkan sahibinin oğlunu bıçakladı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
17:55
Tekel bayiden çaldı: Kaçarken dükkan sahibinin oğlunu bıçakladı!
Bursa'da Yanındaki arkadaşı ile birlikte Nuretttin Sülün'ün işlettiği tekel bayisine gelen kar maskeli Ömer C., dolaptan aldığı iki şişeyi saklayarak çıktı. Öte yandan tekel sahibi durumu oğluna haber vermesi üzerine taraflar sokakta karşılaşırken, Ömer C., yanındaki bıçakla Serdar Sülün'ü bıçakladı. Sülün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ömer C. Kıskıvrak yakalandı.