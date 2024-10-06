Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

AB ALIŞVERİŞ DAVASI

2009 yılında Microsoft tarafından desteklenen PR firması Infederation LTD, AB Komisyonu'na Google'ın, alışveriş konusunda kendi hizmetlerini ön plana çıkararak, yetkisini kötüye kullandığını iddia ederek şikayette bulundu. 10 Kasım 2010 tarihinde AB komisyonu, resmi soruşturma başlattı. 2017 yılında her aramayı Google'ın kendi alışveriş sitesine yönlendirdiği tespit edildi ve şirketin 2016 yılındaki gelirinin yüzde 2.5'u kadar bir miktar olan 2.4 milyar euro ceza kesildi. Bu, AB tarafından şu ana kadar verilen en yüksek kesinleşmiş para cezası.