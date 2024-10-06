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Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:04

Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

Piyasa değeri 2 trilyon doları aşan arama motoru Google, AB, ABD ve diğer ülkeler ile medya kurumları tarafından tekelcilikle suçlanıyor. Yalnızca AB tarafından 8 milyar euro'nun üzerinde 3 ayrı cezaya çarptırılan Google, dominant yapısını sürdürebilmek için milyarlarca dolar ödemeyi göze alıyor! Yapılan araştırmalar, tekelcilik iddiaları altında Google'ın 100 milyar doları aşan tazminatlar ödeyebileceğini gösteriyor!

Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte insan hayatı daha da meta haline geliyor. İnsanların kişisel bilgilerini kullanarak gelir elde eden teknoloji şirketleri ise özel hayatın gizliliği ve rekabet kurallarını sık sık ihlal ediyor.

Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

Bunların başında, arama motoru pazarının yüzde 90'ını elinde tutan Google geliyor. Piyasa değeri 2 trilyon doları aşan arama motoru Google, AB, ABD ve diğer ülkeler ile medya kurumları tarafından tekelcilikle suçlanıyor.

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Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

MİLYARLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEMEYİ GÖZE ALIYOR!

1998 yılında kurulan ve o dönem yalnızca 1 avukatı olan şirketin son dönemde hakkında açılan davalar nedeniyle bu sayıyı 900'ün üzerine çıkardığı biliniyor. Sadece AB tarafından 8 milyar euro'nun üzerinde üç ayrı cezaya çarptırılan Google, dominant yapısını sürdürebilmek için milyarlarca dolar ödemeyi göze alıyor.

Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

Milliyet'in haberine göre teknoloji yatırım ve yönetim firması Bernstein analistlerine göre açılan davaların sadece tekelcilik iddiaları altında 100 milyar doları bulabiliyor. Öte yandan yapay zeka davalarının eklenmesiyle bu tazminatların çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğine dikkat çekiliyor. İşte küresel anlamda şirkete yönelik açılan davalardan bazıları...

Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!

AB ALIŞVERİŞ DAVASI

2009 yılında Microsoft tarafından desteklenen PR firması Infederation LTD, AB Komisyonu'na Google'ın, alışveriş konusunda kendi hizmetlerini ön plana çıkararak, yetkisini kötüye kullandığını iddia ederek şikayette bulundu. 10 Kasım 2010 tarihinde AB komisyonu, resmi soruşturma başlattı. 2017 yılında her aramayı Google'ın kendi alışveriş sitesine yönlendirdiği tespit edildi ve şirketin 2016 yılındaki gelirinin yüzde 2.5'u kadar bir miktar olan 2.4 milyar euro ceza kesildi. Bu, AB tarafından şu ana kadar verilen en yüksek kesinleşmiş para cezası.

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