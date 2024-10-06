Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
09:04
Tekel konumunu kötüye kullanan Google’e kötü haber: Tazminatlar 100 milyar doları aşabilir!
Piyasa değeri 2 trilyon doları aşan arama motoru Google, AB, ABD ve diğer ülkeler ile medya kurumları tarafından tekelcilikle suçlanıyor. Yalnızca AB tarafından 8 milyar euro'nun üzerinde 3 ayrı cezaya çarptırılan Google, dominant yapısını sürdürebilmek için milyarlarca dolar ödemeyi göze alıyor! Yapılan araştırmalar, tekelcilik iddiaları altında Google'ın 100 milyar doları aşan tazminatlar ödeyebileceğini gösteriyor!