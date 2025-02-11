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Haberler Yaşam Tekirdağ'da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… “Seni bu tabuta nasıl koydular…”
Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:26 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:26

Tekirdağ'da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… “Seni bu tabuta nasıl koydular…”

Tekirdağ'da meydana gelen korkunç olayda 44 yaşındaki şahıs sosyal medyadan yaptığı intihar paylaşımıyla yakınlarını endişelendirdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı. 13 yaşındaki Su Dilem Yazıcı'nın cansız bedeni bulunurken, katil zanlısı cani baba da bilekleri kesilmiş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İfadesinde kızını öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklanırken, Talihsiz kız son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan annenin feryatları yürekleri dağladı. "Seni bu tabuta nasıl koydular…"

AJANSLAR
Tekirdağ’da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… Seni bu tabuta nasıl koydular…

Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Tekirdağ’da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… Seni bu tabuta nasıl koydular…

Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Tekirdağ’da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… Seni bu tabuta nasıl koydular…

Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Tekirdağ’da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… Seni bu tabuta nasıl koydular…

Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

Tekirdağ’da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… Seni bu tabuta nasıl koydular…

CANİ BABA İTİRAF ETTİ

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

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