Haberler
Yaşam
Tekirdağ'da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… “Seni bu tabuta nasıl koydular…”
Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
20:26
Tekirdağ'da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… “Seni bu tabuta nasıl koydular…”
Tekirdağ'da meydana gelen korkunç olayda 44 yaşındaki şahıs sosyal medyadan yaptığı intihar paylaşımıyla yakınlarını endişelendirdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı. 13 yaşındaki Su Dilem Yazıcı'nın cansız bedeni bulunurken, katil zanlısı cani baba da bilekleri kesilmiş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İfadesinde kızını öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklanırken, Talihsiz kız son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan annenin feryatları yürekleri dağladı. "Seni bu tabuta nasıl koydular…"