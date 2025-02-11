Tekirdağ'da cani adam kızını öldürmüştü: Su Dilem Yazıcı’ya acı veda… “Seni bu tabuta nasıl koydular…”

CANİ BABA İTİRAF ETTİ

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.