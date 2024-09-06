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Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 08:34

Tekirdağ'da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! "Beni kandırıp mallarıma el koydu"

Tekirdağ'da yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Nesime Demircan'ın üvey yeğeniyle bir süredir başı dertte. Yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç durumda olan yaşlı kadın, yeğeni Hakan Şimşekli'ye kendisine baktığı için ev ve arsasının tapusunu verdi. İkili bir süre sonra anlaşmazlık yaşadı. Emekli öğretmenin aynı zamanda banka hesaplarında bulunan paraları da çektiği söylenen Şimşekli'nin, yaşlı kadına evden çıkması için tehdit ve hakaretlerde de bulunduğu öğrenildi. SABAH'a konuşan Nesime Demircan, yetkililerin kendisine yardımcı olmasını istiyor.

Batuhan ALTINBAŞ
Tekirdağ’da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Beni kandırıp mallarıma el koydu

Tekirdağ Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokak'ta ikamet eden Nesime Demircan, 2014 yılında eşi Fehmi Demircan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yalnız yaşamaya başladı. Yardıma muhtaç kalan Demircan, yeğenine kendisine baktığı için ev ve arsasının tapusunu verdi.

Tekirdağ’da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Beni kandırıp mallarıma el koydu

İddiaya göre, yaşlı kadının üvey kardeşinin oğlu olan yeğeni Hakan Şimşekli, yaşlı kadına bir süre yardımcı oldu. Belli bir süre sonra Şimşekli ile Nesime Demircan arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşlı kadının 3 katlı evini ve 120 m2'lik arsasının tapusu Hakan Şimşekli'de kaldı. Şimşekli ve ailesinin, yaşlı kadını oturduğu evden de çıkartmaya çalıştıkları öğrenildi.

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Tekirdağ’da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Beni kandırıp mallarıma el koydu

Bankada bulunan 3 aylık birikmiş maaşını çekmeye giden Demircan, bankadaki memurların kendisine maaşının Hakan Şimşekli tarafından çekildiğini söyleyince yaşlı kadın bir şok daha yaşadı. Soluğu karakolda alan yaşlı kadın, Hakan Şimşekli ve ailesinden şikayetçi oldu. Aileden tehdit de aldığını söyleyen Demircan, adeta korkuyla yaşıyor. SABAH'a konuşan yaşlı kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

Tekirdağ’da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Beni kandırıp mallarıma el koydu

"BENİ OTURDUĞUM EVDEN DE ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Yaşadıklarından dolayı gözyaşlarına hakim olamayan Nesime Demircan, yetkililerden yardım eli bekliyor. SABAH'a konuşan yaşlı kadın, "Eşimle İstanbul'daki hayatımız çok güzeldi. Eşimin 2014 yılında vefat etmesinin ardından yalnız yaşamaya başladım. Üvey kardeşimin oğlu da bana bakacağını söyleyip altta bulunan daireme yerleşti. Beni kandırıp tüm mal varlığıma el koydu. Bana bakacaklarını söyledikleri için 3 katlı ev ve 120 m2'lik arsamın tapusunu onlara verdim. Bankadaki hesaplarımda bulunan parayı da çekmiş. Bankaya gittiğimde paranın Hakan Şimşek'in hesabına geçtiğini öğrendim. Savcı da beni görür görmez dolandırıldığımı anladı. Hakan Şimşek nezarete atıldıktan kısa bir süre sonra hakim şartlı tahliye kararı verdi. Bakıcım var, o da şuan bu kişiden dolayı yanıma gelemiyor. 3 katlı evi öğretmenlik yıllarımızda eşimle beraber zorlu şartlarda yaptırdık. Beni oturduğum evden de attırmaya çalışıyorlar. Zor durumdayım, lütfen yardım edin. 86 yaşındayım, bakıma muhtaç emekli bir öğretmenim. Bu yaşta bunlarla uğraşıyorum, çok yoruldum. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.

Tekirdağ’da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Beni kandırıp mallarıma el koydu

Demircan'ın avukatı Müslüm Demirtekin, Hakan Şimşekli'nin müvekkiline ait taşınmazları kendi üzerine geçirdiğini, bununla ilgili olarak Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını dile getirdi. Mahkemece de tedbir kararı verildiği, ayrıca Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da Hakan Şimşekli hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ettiler.

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