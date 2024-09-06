Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
08:34
Tekirdağ'da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! "Beni kandırıp mallarıma el koydu"
Tekirdağ'da yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Nesime Demircan'ın üvey yeğeniyle bir süredir başı dertte. Yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç durumda olan yaşlı kadın, yeğeni Hakan Şimşekli'ye kendisine baktığı için ev ve arsasının tapusunu verdi. İkili bir süre sonra anlaşmazlık yaşadı. Emekli öğretmenin aynı zamanda banka hesaplarında bulunan paraları da çektiği söylenen Şimşekli'nin, yaşlı kadına evden çıkması için tehdit ve hakaretlerde de bulunduğu öğrenildi. SABAH'a konuşan Nesime Demircan, yetkililerin kendisine yardımcı olmasını istiyor.