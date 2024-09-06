Tekirdağ'da emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! "Beni kandırıp mallarıma el koydu"

"BENİ OTURDUĞUM EVDEN DE ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Yaşadıklarından dolayı gözyaşlarına hakim olamayan Nesime Demircan, yetkililerden yardım eli bekliyor. SABAH'a konuşan yaşlı kadın, "Eşimle İstanbul'daki hayatımız çok güzeldi. Eşimin 2014 yılında vefat etmesinin ardından yalnız yaşamaya başladım. Üvey kardeşimin oğlu da bana bakacağını söyleyip altta bulunan daireme yerleşti. Beni kandırıp tüm mal varlığıma el koydu. Bana bakacaklarını söyledikleri için 3 katlı ev ve 120 m2'lik arsamın tapusunu onlara verdim. Bankadaki hesaplarımda bulunan parayı da çekmiş. Bankaya gittiğimde paranın Hakan Şimşek'in hesabına geçtiğini öğrendim. Savcı da beni görür görmez dolandırıldığımı anladı. Hakan Şimşek nezarete atıldıktan kısa bir süre sonra hakim şartlı tahliye kararı verdi. Bakıcım var, o da şuan bu kişiden dolayı yanıma gelemiyor. 3 katlı evi öğretmenlik yıllarımızda eşimle beraber zorlu şartlarda yaptırdık. Beni oturduğum evden de attırmaya çalışıyorlar. Zor durumdayım, lütfen yardım edin. 86 yaşındayım, bakıma muhtaç emekli bir öğretmenim. Bu yaşta bunlarla uğraşıyorum, çok yoruldum. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.