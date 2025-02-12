Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

KIZIN İKİ BİLEĞİNDE DE DERİN KESİKLERE RASTLANDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, evde ve ölen Su Dilem Yazıcı üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı.