Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:55

Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 44 yaşındaki Amir Yazıcı'nın 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürmüştü. Olayla ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Polise çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini itiraf etti.

DHA
Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

Tekirdağ'daki olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı.

Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

Paylaşımı görüp Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı'yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

KIZIN İKİ BİLEĞİNDE DE DERİN KESİKLERE RASTLANDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, evde ve ölen Su Dilem Yazıcı üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı.

Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

İTİRAF ETTİ: İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN...

Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini anlattı.

Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…

Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Kızımla okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. İki bileğini kestim. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği belirtildi.

SON DAKİKA