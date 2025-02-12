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Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:55
Tekirdağ’da kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı: Cinayet izlenimi vermek için…
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 44 yaşındaki Amir Yazıcı'nın 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürmüştü. Olayla ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Polise çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini itiraf etti.