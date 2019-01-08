Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü

Tekirdağ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 4'ü çocuk 2'si kadın 8 kişi kişi öldü. Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı. Dereye uçan otomobilde 4' ü çocuk 2' si kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.