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'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü

Giriş Tarihi: 08.01.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 12:47
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü

'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 4'ü çocuk 2'si kadın 8 kişi kişi öldü. Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı. Dereye uçan otomobilde 4' ü çocuk 2' si kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

' da dereye uçan otomobildeki ölü sayısı 8'e yükseldi. Otomobilden 4 çocuk, 2 kadın ve 2 erkeğin cansız bedeni çıkartıldı.

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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü
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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 ölü
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