Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

AMBULANS ÇAĞIRILMASINI REDDETTİ

S.E.'nin ailesine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderdiği cevap dilekçesinde, İbrahim Emir T.'nin kazadan sonra ambulans çağırılmasını sağladığını, sağlık ekiplerinin S.E.'yi götürene kadar başında beklediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tanık E.D.'nin karakoldaki ifadesinde ambulans çağrılmak istendiğinde sanığın 'Sen karışma içeri gir" dediği belirtilerek, sanığın ambulans gitmeden ve polisler gelmeden önce olay yerinden ayrıldığı orijinal otopark kamerası görüntülerinde net olduğu aktarıldı. Dilekçede, kazanın gerçekleşmesinde ihmali bir davranışın olmadığı iddiasına yönelik ise, olay öncesinde de alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan sabıkası olan ve olay gecesi yine alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sanığın, kafasını araba çarpması sonucu yere çarpmış birini kaldırıp arabasına bindirmeye çalışmayacağı, aksine hiç müdahale etmeyip ambulansın gelmesini beklemesi gerektiği kaydedilerek iyi niyetli bir davranış olmadığı ifade edildi.