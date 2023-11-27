Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

Ankara'da sosyal medyada tanıştığı S.E.'yi (47) arkadaşının ofisine gitmek istemediği için sinirlenen ve tartışma sonrasında aracını kadının üzerine sürerek yüzde 98 engelli kalmasına neden olan iş adamı İbrahim Emir T., avukatı aracılığıyla cezasına itiraz etti. S.E.'nin ailesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderdiği istinaf dilekçesinde, sanığın ambulans çağırılmasını sağladığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesini beklediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kaçışının kamera kayıtlarında yer aldığını ifade etti. Görüntülerin hızlandırıldığı ve bozulduğu iddiasına yönelik de bir rapor bulunmadığı aktarılırken, talihsiz kadının ailesi İbrahim Emir T.'ye 1 Milyon liralık tazminat davası açtı.