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Haberler Yaşam Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti
Giriş Tarihi: 27.11.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 06:44

Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

Ankara'da sosyal medyada tanıştığı S.E.'yi (47) arkadaşının ofisine gitmek istemediği için sinirlenen ve tartışma sonrasında aracını kadının üzerine sürerek yüzde 98 engelli kalmasına neden olan iş adamı İbrahim Emir T., avukatı aracılığıyla cezasına itiraz etti. S.E.'nin ailesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderdiği istinaf dilekçesinde, sanığın ambulans çağırılmasını sağladığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesini beklediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kaçışının kamera kayıtlarında yer aldığını ifade etti. Görüntülerin hızlandırıldığı ve bozulduğu iddiasına yönelik de bir rapor bulunmadığı aktarılırken, talihsiz kadının ailesi İbrahim Emir T.'ye 1 Milyon liralık tazminat davası açtı.

Dilhan Dumanoğlu
Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

Ankara'da işadamı İbrahim Emir T.(39), sosyal medyadan tanıştığı yönetici asistanı S.E.(47) ile gittiği eğlence mekanı dönüşünde genç kadını arkadaşının ofisine davet etti. S.E.'nin teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen İbrahim Emir T., aracını kadının üzerine sürdü. Beyin kanaması geçiren S.E., konuşma, yürüme ve yemek yeme yetisini kaybederek yüzde 98 engelli kaldı.

Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan İbrahim Emir T. 13 yıl hapse çarptırıldı. İbrahim Emir T., mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak adli kontrol kararının ölçülü olacağı gerekçesiyle kararla birlikte tahliye edildi. İbrahim Emir T., cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yeniden cezaevine gönderilecek.

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Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

'KAZADA İHMALİ DAVRANIŞ YOK'
İbrahim Emir T.'nin avukatı karara itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Sanık avukatı istinaf dilekçesinde, kazanın gerçekleştiği sokaktaki dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinin hızlandırılmış olduğunu iddia ederken, İbrahim Emir T.'nin kazadan sonra ambulans çağırılmasını sağladığını, sağlık ekiplerinin S.E.'yi götürene kadar başında beklediğini kaydetti. Dilekçede, kazanın gerçekleşmesinde ihmali bir davranışı ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışın mevcut olmadığı, sanığın olay sonrasında mağdur ve ailesine her türlü desteği sağladığı ifade edildi.

Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

AMBULANS ÇAĞIRILMASINI REDDETTİ
S.E.'nin ailesine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderdiği cevap dilekçesinde, İbrahim Emir T.'nin kazadan sonra ambulans çağırılmasını sağladığını, sağlık ekiplerinin S.E.'yi götürene kadar başında beklediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tanık E.D.'nin karakoldaki ifadesinde ambulans çağrılmak istendiğinde sanığın 'Sen karışma içeri gir" dediği belirtilerek, sanığın ambulans gitmeden ve polisler gelmeden önce olay yerinden ayrıldığı orijinal otopark kamerası görüntülerinde net olduğu aktarıldı. Dilekçede, kazanın gerçekleşmesinde ihmali bir davranışın olmadığı iddiasına yönelik ise, olay öncesinde de alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan sabıkası olan ve olay gecesi yine alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sanığın, kafasını araba çarpması sonucu yere çarpmış birini kaldırıp arabasına bindirmeye çalışmayacağı, aksine hiç müdahale etmeyip ambulansın gelmesini beklemesi gerektiği kaydedilerek iyi niyetli bir davranış olmadığı ifade edildi.

Teklifi reddetti, hayatı kararmıştı! Serbest kalan iş adamı cezasını çok bulup itiraz etti

GÖRÜNTÜLERİN BOZULDUĞUNA DAİR RAPOR YOK
Dosyada yer alan güvenlik kamerası kaydına ilişkin hızlandırılmış ve bozulmuş olduğu iddiasının yansıtılmadığı aktarılan dilekçede, kamera kayıtlarında bozulma olduğuna dair herhangi bir ifade ne uzman mütalaasında ne de bilirkişi raporunda yer almadığı belirtildi. Bilirkişi raporunda tek bir kamera kaydında hızlandırma olduğu kaydedilen dilekçede, hızlandırma olan saniyelerin net olarak belirtildiği, söz konusu saniyelerin olayın esasına ilişkin hiçbir görüntü içermediği anlatıldı.

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